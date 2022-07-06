Kütahya Ticaret Borsası
AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,70 lira, en yüksek 7,20 liradan satıldı.
Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,70 lira, en yüksek 7,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|6,70
|7,20
|Buğday yemlik)
|5,30
|6,50
|Arpa (yemlik)
|4,90
|6,25
AA / Muharrem Cin - Ekonomi
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