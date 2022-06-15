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Kütahya Ticaret Borsası

AA - Muharrem Cin - Ekonomi
Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 5,36 lira, en yüksek 5,94 liradan satıldı.

Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 5,36 lira, en yüksek 5,94 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
Buğday (kırmızı)5,365,94
Buğday (Anadolu)6,006,25
Arpa (yemlik)5,005,35

AA / Muharrem Cin - Ekonomi

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