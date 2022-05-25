Kütahya Ticaret Borsası - Haberler

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Kütahya Ticaret Borsası

AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 5,75, en yüksek 6 liradan satıldı.

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 5,75, en yüksek 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu)5,756,00
Arpa (yemlik)4,006,44
Buğday (yemlik)4,005,60

AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Kütahya, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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