Kütahya Ticaret Borsası - Haberler

Kütahya Ticaret Borsası
AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 5,75, en yüksek 6 liradan satıldı.
Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 5,75, en yüksek 6 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|5,75
|6,00
|Arpa (yemlik)
|4,00
|6,44
|Buğday (yemlik)
|4,00
|5,60
AA / Muharrem Cin - Ekonomi
Kütahya, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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