Kütahya Ticaret Borsası
AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4,92, en yüksek 5,25 liradan satıldı.
Kütahya Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4,92, en yüksek 5,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (kırmızı)
|5,36
|5,36
|Buğday (ekmeklik)
|4,92
|5,25
|Arpa (yemlik)
|4,70
|4,85
AA / Muharrem Cin - Ekonomi
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