Kütahya Ticaret Borsası
AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 3,50 lira, en yüksek 5,20 liradan satıldı.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 3,50 lira, en yüksek 5,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday Anadolu
|5,50
|5,62
|Arpa yemlik
|3,50
|5,20
|Dana eti karkas
|145
|220
AA / Muharrem Cin - Ekonomi
Kütahya, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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