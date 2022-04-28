Kütahya Ticaret Borsası
AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 3 lira, en yüksek 4,80 liradan satıldı.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 3 lira, en yüksek 4,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday kırmızı
|5,85
|5,85
|Arpa yemlik
|3,00
|4,80
|Dana eti karkas
|81
|180
AA / Muharrem Cin - Ekonomi
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