Kütahya Ticaret Borsası
AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğday kilogramı en düşük 5,65 lira, en yüksek 5,80 liradan satıldı.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğday kilogramı en düşük 5,65 lira, en yüksek 5,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday kırmızı
|5,65
|5,80
|Arpa yemlik
|4,00
|4,95
|Dana eti karkas
|50
|140
AA / Muharrem Cin - Ekonomi
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