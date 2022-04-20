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Kütahya Ticaret Borsası

AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğday kilogramı en düşük 5,65 lira, en yüksek 5,80 liradan satıldı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğday kilogramı en düşük 5,65 lira, en yüksek 5,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
Buğday kırmızı5,655,80
Arpa yemlik4,004,95
Dana eti karkas50140

AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Kütahya, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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