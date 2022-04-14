Kütahya Ticaret Borsası
AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğday kilogramı en düşük 5,08 lira, en yüksek 5,65 liradan satıldı.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğday kilogramı en düşük 5,08 lira, en yüksek 5,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday kırmızı
|5,08
|5,65
|Arpa yemlik
|3,60
|5,45
|Dana eti karkas
|79,98
|118,81
AA / Muharrem Cin - Ekonomi
Kütahya, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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