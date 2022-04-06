Kütahya Ticaret Borsası
AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğday kilogramı en düşük 5,50 lira, en yüksek 5,80 liradan satıldı.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğday kilogramı en düşük 5,50 lira, en yüksek 5,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Buğday kırmızı
|5,50
|5,80
|Arpa yemlik
|3,50
|4,90
|Dana eti karkas
|57
|87
AA / Muharrem Cin - Ekonomi
Ticaret, Kütahya, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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