Kütahya Ticaret Borsası
AA - Muharrem Cin - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğday kilogramı en düşük 5,25 lira, en yüksek 5,65 liradan satıldı.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğday kilogramı en düşük 5,25 lira, en yüksek 5,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Buğday kırmızı
|5,25
|5,65
|Arpa yemlik
|3,50
|4,97
|Arpa beyaz
|4,10
|4,60
|Dana eti karkas
|79
|86
AA / Muharrem Cin - Ekonomi
Ticaret, Kütahya, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500