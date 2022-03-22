Kütahya Ticaret Borsası
AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 5,40 lira, en yüksek 5,45 liradan satıldı.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 5,40 lira, en yüksek 5,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Buğday kırmızı
|5,40
|5,45
|Arpa beyaz
|4,75
|4,80
|Leblebi
|22
|34
|Nohut Natürel
|9,90
|13,10
AA / Muharrem Cin - Ekonomi
Ticaret, Kütahya, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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