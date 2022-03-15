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Kütahya Ticaret Borsası

AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 4,50 lira, en yüksek 4,65 liradan satıldı.

Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 4,50 lira, en yüksek 4,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Buğday kırmızı4,504,65
Arpa beyaz3,504,83
Leblebi2234
Dana eti karkas4549

AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Ticaret, Kütahya, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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