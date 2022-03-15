Kütahya Ticaret Borsası
AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 4,50 lira, en yüksek 4,65 liradan satıldı.
Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 4,50 lira, en yüksek 4,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Buğday kırmızı
|4,50
|4,65
|Arpa beyaz
|3,50
|4,83
|Leblebi
|22
|34
|Dana eti karkas
|45
|49
AA / Muharrem Cin - Ekonomi
Ticaret, Kütahya, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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