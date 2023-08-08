Kütahya Sanayisi Temmuz Ayında 32 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı

Kütahya'nın Temmuz ayında 32 milyon 143 bin dolarlık ihracat yaptığı bildirildi. En fazla ihracatı çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri kategorisinde gerçekleşti ve ürünlerin en çok İtalya'ya satıldığı belirtildi.

Kütahya sanayisinin, Temmuz ayında 32 milyon 143 bin dolarlık ihracat yaptığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya en fazla ihracatı çimento cam seramik ve toprak ürünleri kategorisinde yaptı ve ürünlerin en çok İtalya'ya satıldığı belirtildi.

Kütahya'nın, 2023 ocak ayında 34 milyon 31 bin, şubat ayında 32 milyon 562 bin, mart ayında 32 milyon 335 bin, nisan ayında 30 milyon 728 bin, mayıs ayında 38 milyon 451 bin, haziran ayında 35 milyon 325 bin dolarlık ihracat yaptığı kaydedildi. - KÜTAHYA