Kütahya OSB yatırımcıları, istişare toplantısı ve kahvaltı programında bir araya geldi

KÜTAHYA - Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıları, Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısı ve kahvaltı programında bir araya geldi.

Ulusal ve yerel basın mensuplarının da yer programda, Kütahya Organize Sanayi Bölgesinin gelişimine yönelik stratejiler tartışılarak, tamamlanan ve devam eden projeler masaya yatırıldı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, "Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin ilimizin cazibe merkezi olması sebebiyle, yapılan her davranışın örnek alınacağı düşünülerek, belirli bir davranış kültürü oturtmaya çalıştık ve başardık. Örnek teşkil edecek davranışlarımızdan birisi de yatırımcılarımız ile periyodik dönemlerde bir araya gelerek yapmış olduğumuz bu istişare toplantılarıdır. Kısaca yapmış olduğumuz faaliyetlerden bahsetmek gerekirse; bunlardan ilki genişleme çalışmalarıdır. Biliyorsunuz ki genişleme çok uzun prosedürleri olan bir projedir. Şunu özgürce ifade edebilirim ki, genişleme çalışmalarımızın sonuna gelindi, kamulaştırma aşamasına geçmek üzereyiz. Bu genişleme ile birlikte iki buçuk ila üç milyon metrekare arası yeni genişleme alanı elde etmiş bulunacağız. 2024 yılının ilk ayları itibari ile de tahsislerimize başlamış bulunacağız. Altyapı çalışmalarımız da yeni genişleme sahalarının bir an önce işlevsel hale gelebilmesine entegre olarak devam etmektedir. 21. Cadde olarak adlandırdığımız yeni genişleme sahasında altyapı çalışmaları tamamlanmış durumdadır. 21. Caddedeki parseller de tahsise hazır duruma yaklaşmış bulunmaktadır. Tahsis isteği olan yatırımcıların başvurusunu gerçekleştirdiği taktirde, uygun arazi olduğunda başvuru sırasına göre kendilerine bildiriyoruz. Başvuru yapan firmanın istememesi durumunda bir sonraki yatırımcımıza geçiyoruz. Özet olarak burada bir sıra söz konusu. Biliyorsunuz ki yönetim prensibimiz her zaman adil olmaktı. Her zaman da adil olmak için büyük çabalar sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Değerlerimize değer katmaya devam edeceğiz"

Elektrik problemi yaşamadıklarını belirten Eskioğlu, "Altyapı iyileştirme çalışmalarına da hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Ana caddemiz olan Nafi Güral Caddesi asfalt hale getirildi. Taş Çarşı projemizin de en kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Sanayi Bölgemizde faaliyetlerine devam eden 9 adet işyerine ilave olarak 10 adet daha işletme dükkanları ekleyerek yatırımcılarımızın ve Sanayi Bölgemizi ziyaret eden misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Yeni yapılacak olan 10 işyerinde kargo şubeleri, iş makinası tamirhaneleri gibi hizmet sektörleri yer alacaktır. Kütahya'da elektrik altyapı anlamında problemi olmayan Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya Organize Sanayi Bölgesidir. Sizlerin de katkılarıyla, altyapının iyileşmesi ile birlikte, giderek değerlenen bir organize sanayi bölgesi haline geldik. Sanayi Bölgemize değer vererek, değerlerimize değer katmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çevre hassasiyetimizden kaynaklı yol temizleme aracımızı ikiye çıkarttık"

Arıtma tesisinin kapasitenin artırılması için çalıymalırın devam ettiğini belirten Eskioğlu, "Çevre temizliğine maksimum seviyede önem vermeye çalışıyoruz. Genel Kurullarda da bahsetmiş olduğumuz gibi Sanayi Bölgemizde, çevresine saygılı, işçisine ve insan haklarına saygılı sanayiciler istiyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi bizler burada örnek bir sanayi kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Çevre hassasiyetimizden kaynaklı yol temizleme aracımızı ikiye çıkarttık. Çevre temizliği hususunda da yatırımcılarımıza da düşen görevler bulunmakta. Organize Sanayi Bölgelerinde gündemde olan çatı üzeri GES projeleri, Sanayi Bölgemizde de yaygınlaşmış bulunmakta. Tozların GES panellerinin verimliliğini azaltmaması için, yatırımcılarımızdan tedbirlerini en hassas şekilde almaları ricamızdır. Arıtma Tesisi kapasite artırım çalışmalarına devam edilmekte ve şu anda son aşamasına gelinmiş bulunulmaktadır. Türkiye'deki askıda katı maddeyi ayıracak tek tesis Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi olacak. Biyolojik arıtma olarak faaliyetlerine devam eden Atıksu Arıtma Tesisimiz, projenin tamamlanması ile birlikte sanayi artıklarımızı da ayrıştırabilen bir arıtma tesisi halini alacak. Türkiye'deki 26 projeden, Dünya Bankası'nın desteklediği iki projeden biri olduk. Bu bağlamda da çok önde ve önemli bir projedir. Proje sekiz ayaktan oluşmaktadır. İlk ayağı kendi imkanlarımızla yapılmaktadır. Geriye kalan yedi ayağı da Dünya Bankası kaynaklı yapılacaktır. Akaryakıt istasyonu projemizi Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak kendimiz yapma kararı aldık. Yapılan bu istasyona da işletmeci bularak hizmete sunacağız. İşletmeci bulunamadığı takdirde sizlerden aldığımız yetki ile bir şirket kurarak, akaryakıt istasyonumuzu kendimiz çalıştıracağız. Faaliyete geçirilecek olan akaryakıt istasyonu da Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen akaryakıt firmalarından biri olacak. İçerisinde oto yıkama, oto yağlama, kafeterya gibi tesisleri de bulunacak bir akaryakıt istasyonu olacak" ifadelerini kullandı.

"Eyüksek puanla öğrenci alan okul TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu"

112 Acil Yardım Merkezi kazandırma çalışmalarının devam etitğini anlatan Başkan Tolga Eskioğlu, "TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geçen yıl eğitim-öğretim hayatına başladı. Bu yıl da dokuzuncu ve onuncu sınıf olmak üzere toplamda 204 öğrenci eğitim görmekte. Eğitim de sizlerin sağlamış olduğu imkanlarla yapılıyor. Öğrencilerimizin servisleri, yemekleri ve kıyafetleri Yönetim Kurulu tarafından karşılanmaktadır. Öğrenciler okulumuzda sizlerin fabrikalarında gezi imkanı ve staj imkanı buluyor. Hatırlarsanız geçen yıl okulumuza rekor başvuru olmuştu. Bu yıl da yine aynı şekilde 102 kişilik kontenjana 2 bin başvuru oldu. Kütahya'da Fen Lisesinden sonra en yüksek puanla öğrenci alan okul TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Başından beri hedeflediğimiz gibi Türkiye'de bir Kütahya ekolü oluşturmaya çalışıyoruz ve başvurular da bunu onaylar şekildedir. 112 Acil Yardım Merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Acil Yardım Merkezi ile ilgili yaklaşık üç yıldır bir çaba içerisindeyiz. Valimize de durumu ilettik, sağ olsun kendisi hassasiyet ile ilgilendi. 112'nin fizibilitesi, Zafertepe'de bir Acil Yardım Merkezi bulunması gerektiği yönünde. Zafertepe'de bulunan İtfaiye Merkezinin yanında yer alan arazi ile ilgili Kütahya Belediyesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Sanayi Bölgemizde biz yer verebiliyoruz fakat rantabl olmadığı için Zafertepe'de isteniyor. Bizler de biliyorsunuz ki bölgemiz dışarısına yatırım yapamıyoruz. Bu hususta da Hürok Mermer sahibi Hüsnü Olçar, arazinin çözümlenmesinin akabinde Acil Yardım Merkezi binasını yapacağını dile getirdi. Sanayi Bölgemiz açısından önemli bir adım olacak bu uygulama, her ne kadar iş kazalarımız minimum seviyelerine gelmiş bulunsa da, olası iş kazaları ya da diğer acil durumlarda ambulansın Sanayi Bölgemize geliş süresi kat be kat azalacaktır.Yükleme rampası projemizde sona gelinmiş olup, en kısa zamanda hayata geçirilecektir. Bu proje siz yatırımcılarımız için büyük bir avantaj olacak. Özellikle Çanakkale Köprüsü'ndeki demir yolunun da açılması sonrasında ihracatın en önemli merkezi haline geleceğiz. Yurtdışından ciddi miktarlarda hammadde getiren firmalarımız bulunmakta. Bu hammaddelerin yükleme rampalarından boşaltılması firmalarımıza uluslararası arenada bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Yükleme rampasının hız kazanması için kendimiz yapmak istedik fakat Devlet Demir Yolları'nın prosedür ve kanunları gereği buna müsaade edilmedi. Bu nedenle de bazı prosedürlerin olmasını ve olgunlaşmasını bekledik. Son dönemde bir projemiz daha var. Bu proje Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce'nin çabaları ile oluşmaktadır. İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve sektörlerin içerisinde bulunduğu bu projede, çeşitli niteliklere sahip insanlar, işletmelerinizin ihtiyaçlarına göre yetiştirilecek ve istihdam sağlanacaktır. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Kahvaltı ve istişare toplantısı, görüş ve önerilerin bildirilmesiyle sona erdi.