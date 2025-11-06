Haberler

Kütahya OSB, Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nda Yatırım Potansiyelini Tanıttı

Güncelleme:
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, Konya'da düzenlenen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları etkinliğine katılarak, sanayi gücünü ve yatırım olanaklarını tanıttı. Ziyaretçilere, yeni projeler ve sürdürülebilir üretim anlayışı hakkında bilgi verildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ), Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na katılarak, bölgenin sanayi gücünü ve yatırım potansiyelini tanıttı.

Konya'da düzenlenen etkinlikte yer alan Kütahya OSB standı, savunma sanayinin önde gelen firmaları, kamu kurumları ve sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilere, OSB'nin yatırımcılara sunduğu altyapı imkanlarını, yatırım süreçlerindeki kolaylıklar, sürdürülebilir üretim anlayışı ve çevreye duyarlı yaklaşımı hakkında bilgiler verildi.

Kütahya OSB'nin önemli projelerinden biri olan 3. Genişleme Bölgesi de etkinlikte tanıtıldı. Bu yeni bölgeyle birlikte üretim kapasitesinin artacağı, sanayicilere daha geniş yatırım alanları sunulacağı ve yeni istihdam fırsatlarının doğacağı ifade edildi.

Kütahya OSB'yi etkinlikte Bölge Müdürü Tunahan Ergin, İmar-Harita Şefi M. Gülçin Topuz, Stratejik Planlama ve Proje Geliştirme Şefi Baran Zafer Kaya ile Kurumsal İletişim Şefi Ali Rıza Vidinlioğlu temsil etti. Yetkililer, katılımcılara bölgenin güçlü altyapısı, ulaşım avantajları, enerji kapasitesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri hakkında bilgi sundu.

Ziyaretçiler, Kütahya OSB'nin yalnızca üretim alanında değil, aynı zamanda savunma sanayi ekosistemine entegre olabilecek potansiyeliyle de dikkat çektiğini belirtti.

Etkinlik boyunca gerçekleştirilen ikili görüşmelerle Kütahya OSB, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde yeni iş birliği fırsatlarının kapısını araladı. - KÜTAHYA

