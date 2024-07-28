Kütahya OSB, Kentteki İstihdamın Yüzde 23'ünü Sağlıyor

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Kütahya Osb'nin 13 bin 500 çalışanı ile kentteki toplam istihdamın yüzde 23'ünün burada gerçekleştiğini ifade etti.

Kütahya Osb'de istihdam artışı son 4 yıldır istikrarlı bir şekilde artarak devam ettirdiğini dile getiren Eskioğlu, "Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, 13 bin 500 çalışanı ile ilimizdeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 23'ünü gerçekleştirmektedir. Bu çok önemli bir rakam olmakla birlikte, şehrimizin özel sektöründe çalışan yaklaşık her 4 kişiden 1 inin Kütahya OSB bünyesinde istihdam edilmekte olduğunu göstermektedir. İstihdam artışı son 4 yıldır istikrarlı bir şekilde artarak devam etmektedir. Şehrin en önemli ekonomik unsurlarından olmamız sosyolojik anlamda bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Şehrimiz için en önemli hedeflerimizden olan ekonomik gelişim ve gelir düzeyimizi yükseltmek içinde ayrıca çaba sarf ediyoruz. Yüksek gelir düzeyine sahip olan orta-yüksek teknolojili sanayi üretimin i bölgemize çekmek için genişleme alanında en az 300 dönümlük alanın orta yüksek teknolojili üretim tesislerine tahsisi için yönetim kurulu olarak prensip kararı aldık. Tabi bunu gerçekleştirmek, yatırımı çekebilmek için mevcut alanımızda ve genişleme bölgemizde otel, alışveriş merkezi, sosyal tesisler, spor alanları gibi önemli unsurları planladık ve gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA