Üye Girişi
Haberler

Kütahya OSB, Kentteki İstihdamın Yüzde 23'ünü Sağlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Kütahya OSB'nin 13 bin 500 çalışanı ile kentteki toplam istihdamın yüzde 23'ünün burada gerçekleştiğini ifade etti. Kütahya OSB'de istihdam artışı son 4 yıldır istikrarlı bir şekilde artarak devam ettirdiğini dile getiren Eskioğlu, şehrin ekonomik gelişimine ve gelir düzeyinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Kütahya Osb'nin 13 bin 500 çalışanı ile kentteki toplam istihdamın yüzde 23'ünün burada gerçekleştiğini ifade etti.

Kütahya Osb'de istihdam artışı son 4 yıldır istikrarlı bir şekilde artarak devam ettirdiğini dile getiren Eskioğlu, "Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, 13 bin 500 çalışanı ile ilimizdeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 23'ünü gerçekleştirmektedir. Bu çok önemli bir rakam olmakla birlikte, şehrimizin özel sektöründe çalışan yaklaşık her 4 kişiden 1 inin Kütahya OSB bünyesinde istihdam edilmekte olduğunu göstermektedir. İstihdam artışı son 4 yıldır istikrarlı bir şekilde artarak devam etmektedir. Şehrin en önemli ekonomik unsurlarından olmamız sosyolojik anlamda bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Şehrimiz için en önemli hedeflerimizden olan ekonomik gelişim ve gelir düzeyimizi yükseltmek içinde ayrıca çaba sarf ediyoruz. Yüksek gelir düzeyine sahip olan orta-yüksek teknolojili sanayi üretimin i bölgemize çekmek için genişleme alanında en az 300 dönümlük alanın orta yüksek teknolojili üretim tesislerine tahsisi için yönetim kurulu olarak prensip kararı aldık. Tabi bunu gerçekleştirmek, yatırımı çekebilmek için mevcut alanımızda ve genişleme bölgemizde otel, alışveriş merkezi, sosyal tesisler, spor alanları gibi önemli unsurları planladık ve gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Kütahya OSB Ekonomi Güncel Haberler

100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

 Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi

Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi

 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü

Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü?
Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda

Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title