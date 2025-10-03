Haberler

Kütahya OSB, ISO 9001 ve ISO 14001 Belgelerini Aldı
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), ISO 50001 belgesinin ardından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini alarak uluslararası standartlarda önemli bir başarı elde etti. Kütahya OSB, kalite ve sürdürülebilirlik konularında örnek olmayı hedefliyor.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), uluslararası kalite standartlarında önemli bir başarıya daha imza attı.

Aralık 2023'te enerji yönetiminde ilk büyük adımını atarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini alan Kütahya OSB Müdürlüğü, şimdi de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı. Titiz ve yoğun çalışmalar sonucunda elde edilen belgeler, TSE Belgelendirme Müdürü Burak Tuna tarafından Kütahya OSB Müdürü Tunahan Ergin'e teslim edildi.

Elde edilen belgelerle Kütahya OSB'nin, hem yönetim kalitesi hem de çevreye duyarlı yaklaşımıyla bölgesel ve ulusal sanayiye örnek bir kurum kimliği kazandığını söyleyen Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, "Kütahya Organize Sanayi Bölgesi olarak sadece sanayi üretiminde değil, kalite ve sürdürülebilirlikte de örnek olmayı hedefliyoruz. ISO 9001 ve 14001 belgelerimizi almamız, bölgemizin kurumsal vizyonunu ve çevreye duyarlı yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koymuştur. Sanayicilerimize en kaliteli hizmeti sunarken, çevreyi korumaya ve enerji verimliliğini artırmaya devam edeceğiz. Bu önemli gelişme, Kütahya OSB'nin yalnızca sanayi üretimine değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı ve kurumsal kalite standartlarının yükseltilmesine verdiği önemin de güçlü bir göstergesi olmuştur. Kütahya OSB, bundan sonraki süreçte de sanayicilere daha kaliteli hizmet sunma, çevreyi koruma ve enerji verimliliğini artırma yönündeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

