Kütahya OSB Cumhuriyetin 100. Yılına Bayraklarla Hazır

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle bayraklarla adeta bir gelin gibi süslendi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 bin kişinin bulunduğu OSB'nin tüm caddelerini ile fabrikaları 30 bin Türk bayrağıyla süslediklerini ifade etti. Eskioğlu, "Kütahya Organize Sanayi Bölgesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. İşçisinden yöneticisine, iş insanından Bölge Müdürlüğümüze kadar 100. Yıl kutlamalarını en iyi şekilde, yüksek bir coşkuyla sürdürmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı bölgemize 30 bin Türk Bayrağıyla gelin gibi süsledik. 100. yıl hatıra ormanımızı kurduk. Atamızdan aldığımız emanetin farkındayız ve daha nice 100 yıllara ulaşması için çocuklarımıza emaneti nasıl teslim edeceğimizi iyi biliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı hepimize kutlu olsun" diye konuştu.

Bayraklarla adeta bir gelin gibi süslenen Kütahya Organize Sanayi Bölgesi havadan görüntülendi. - KÜTAHYA