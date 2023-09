Kütahya OSB Cazibe Merkezi Haline Geldi

- Başkan Tolga Eskioğlu: "Kütahya OSB cazibe merkezi olmuştur"

KÜTAHYA - Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı OSB Başkanı Tolga Eskioğlu, OSB'ye 3 milyon metrekarelik yeni genişleme alanı elde ettikleri, tahsislerin ise 2024 yılında yapılacağını söyledi.

OSB yatırımcılarıyla bir araya gelen Eskioğlu, Kütahya OSB'nin cazibe merkezi olduğunu ifade etti.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, "Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin ilimizin cazibe merkezi olması sebebiyle, yapılan her davranışın örnek alınacağı düşünülerek, belirli bir davranış kültürü oturtmaya çalıştık ve başardık. Biliyorsunuz ki genişleme çok uzun prosedürleri olan bir projedir. Şunu özgürce ifade edebilirim ki, genişleme çalışmalarımızın sonuna gelindi, kamulaştırma aşamasına geçmek üzereyiz. Bu genişleme ile birlikte 2,5 ila 3 milyon metrekare arası yeni genişleme alanı elde etmiş bulunacağız. 2024 yılının ilk ayları itibari ile de tahsislerimize başlamış bulunacağız. Alt yapı çalışmalarımız da yeni genişleme sahalarının bir an önce işlevsel hale gelebilmesine entegre olarak devam etmektedir. 21. Cadde olarak adlandırdığımız yeni genişleme sahasında altyapı çalışmaları tamamlanmış durumdadır. 21. Caddedeki parseller de tahsise hazır duruma yaklaşmış bulunmaktadır. Tahsis isteği olan yatırımcıların başvurusunu gerçekleştirdiği taktirde, uygun arazi olduğunda başvuru sırasına göre kendilerine bildiriyoruz. Başvuru yapan firmanın istememesi durumunda bir sonraki yatırımcımıza geçiyoruz. Özet olarak burada bir sıra söz konusu. Biliyorsunuz ki yönetim prensibimiz her zaman adil olmaktı. Her zaman da adil olmak için büyük çabalar sarf ediyoruz" diye konuştu.