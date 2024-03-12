Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, İşletme Müdürlüklerinde Toplantılar Gerçekleştirdi

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, İşletme Müdürlüklerinde gerçekleştirdiği toplantılarda, Orman İşletme Müdür ve Orman İşletme Şefleri ile bir araya geldi.

2023 ve 2024 yılları program ve gerçekleşmeleri ile ilgili olarak yapılan toplantılarda Müdür Erdal Dingil, Orman İşletme Şeflerinden sunu eşliğinde bilgiler aldı.

Toplantılara Bölge Müdürü Erdal Dingil, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı, Savaş Ünle ve Taner Nişancı'nın yanı sıra İşletme Pazarlama Şube Müdürü, Silvikültür Şube Müdürü ve Makine İkmal Şube Müdürleri de katıldı. - KÜTAHYA