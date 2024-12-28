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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2025 İçin 109 Milyon TL'lik Yatırım Planı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2025 İçin 109 Milyon TL'lik Yatırım Planı
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların korunması ve yangınla mücadele için 2025 yılı itibarıyla toplam 109 milyon 485 bin TL'lik yatırım yapmayı planladığını açıkladı. 2024 yılında 77 milyon 570 bin TL'lik yatırım gerçekleştirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanların korunması, yangınla mücadele ve üretim faaliyetlerini daha etkin sürdürebilmek amacıyla 2025 yılı için ise toplamda 109 milyon 485 bin TL'lik yatırım planladığı açıklandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 2024 yılında orman yollarının yapımı ve bakımı için önemli çalışmalar gerçekleştirildiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi: 150 kilometre yeni yol, 72 kilometre büyük onarım, 22 kilometre üst yapı, 131 kilometre sanat yapısı, 37 kilometre traktör yolu, 52 kilometre sürütme yolu, 12 kilometre yangın mücadele cephesi yolu, 7 bin 460 kilometre yol tamir ve bakım, bin 389 kilometre yangın emniyet yolu yapım ve bakım çalışmaları tamamlandı" belirtildi. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında Kütahya'ya toplam 77 milyon 570 bin TL yatırım yapıldığı belirtildi.

Müdürlük yetkilileri, Kütahya için yeni yollar ve altyapı projeleriyle 2025 yılında da yatırımların süreceğini ifade ederek, "109 milyon 485 bin TL'lik bir yatırım planıyla orman yollarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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