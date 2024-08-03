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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Manda Yetiştiriciliği Desteklerine Devam Ediyor

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, manda yetiştiriciliğini proje köyler seçerek yaygınlaştırıyor ve ekonomik getirisi yüksek olan bu yetiştiriciliğe destek sağlıyor. Kütahya'da yapılan desteklerle manda yetiştiriciliği köylerde yeniden yapılmaya başlanmış ve köylülerin ekonomisine katkı sağlanmıştır.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün manda yetiştiriciliğini proje köyler seçerek yaygınlaştırdığı, ekonomik getirisi yüksek olan yetiştiricisinin ekonomisine büyük katkı sağlayan manda yetiştiriciliği desteklerine devam ettiği bildirildi.

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı proje köy olarak seçilen Karaöz Köyünde 2022 yılında 9 aileye 388 bin 800 TL kredi 97 bin 200 TL hibe, 2023 yılında 20 aileye 1 Milyon 848 bin TL kredi, 2024 yılında 2 aileye 384 bin TL kredi 96 bin TL hibe destek sağlandı. Ayrıca proje köy olarak seçilen Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Çobanköy de 2020 yılında 9 aileye 216 bin TL kredi 54 bin TL hibe, 2024 yılında 10 aileye 1 Milyon 920 bin TL kredi 480 bin TL Hibe destekli manda yetiştiriciliği projesi uygulandı.

Orman Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2020-2024 yılları arasında Kütahya'da 72 aileye 6 Milyon 915 bin 200 TL kredi ve 1 Milyon 728 bin 800 TL hibe olmak üzere toplam 8 Milyon 644 bin TL destek sağlanmış olup, unutulmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğinin köylerimizde yeniden yapılması sağlanmıştır. Yaygın olarak yapılmaya başlanan manda yetiştiriciliğiyle köylülerimizin ekonomisine verilen destekle ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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