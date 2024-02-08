Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 2024 yılında başarılı işlere imza atacak

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bölge Müdürü Erdal Dingil, 2024 yılında ekip olarak güzel ve başarılı işlere imza atılacağına inandığını belirtti.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı, Savaş Ünle ve Taner Nişancı, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri katıldı.

Toplantıda Bölge Müdürü Erdal Dingil, Antalya'da gerçekleşen 2023 değerlendirme toplantısında alınan kararlar hakkında bilgiler verdi,

Toplantıda yaptığı konuşmada, 2024 yılını başarılı bir şekilde tamamlayacaklarına inandığını söyleyen Bölge Müdürü Erdal Dingil, 2024 yılı programlarının yılsonuna kalmadan gerçekleştirilmesini talimatlayarak, ekip olarak güzel ve başarılı işlere imza atılacağına inandığını belirtti.

Toplantıda, Bölge Müdür Yardımcıları kendileri ile ilgili Şube Müdürlüklerindeki konular hakkında kısa konuşmalar yaparak, değerlendirmelerde bulundu. - KÜTAHYA