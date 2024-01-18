Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 2023 faaliyetlerini değerlendirdi ve 2024 hedeflerini belirledi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2023 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği ve 2024 yılı program ve hedeflerinin belirlendiği toplantı gerçekleştirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen 2023 yılı faaliyetleri ve 2024 yılı hedef ve projeleri ile ilgili değerlendirme toplantısına Bölge Müdürü Erdal Dingil, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube ve İşletme Müdürleri, Etüt Proje Baş Mühendisi ve İşletme Avukatı katıldı.

Toplantıda, Şube Müdürleri 2023 yılında gerçekleştirilen ormancılık faaliyetleri ile 2024 yılı programları hakkında sunum gerçekleştirdi. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan sorunlar ve eksikliklerin de masaya yatırıldığı toplantıda, genel değerlendirmelerde bulunuldu.

2024 üretim programlarının gerçekleştirmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve 2024 yılı yatırımlarının bir an önce ihaleye çıkılması talimatlarını veren Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil; program ve hedeflerin tam olarak gerçekleştirilebilmesi için ekip olarak gereken gayretin gösterileceğine inandığını belirterek, başarılarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, tüm katılımcılara teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA