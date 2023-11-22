Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ne Demir Yolu Yükleme Merkezi Projesi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin lojistik altyapısını güçlendirmek ve taşımacılık süreçlerini iyileştirmek amacıyla TCDD Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirildi. Demir yolu yükleme merkezi projesi bölge ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin lojistik altyapısını güçlendirmek ve Kütahya sanayisinin taşımacılık süreçlerini iyileştirmek amacıyla, bölge yetkilileri TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük ile Ankara TCDD Genel Müdürlüğü'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Tunahan Ergin, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş ve 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Demir'in katılımıyla gerçekleşen bu önemli ziyarette, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak olan demir yolu yükleme merkezi konusu masaya yatırıldı.

Toplantıda, bölgenin lojistik potansiyelini artıracak olan demir yolu yükleme merkezinin planlama süreci ele alındı. TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak olan çalışmaların önemine vurgu yaparak, iş birliği içinde bu projenin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, demir yolu yükleme merkezinin bölge ekonomisi ve lojistik faaliyetleri açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, TCDD ile iş birliği içinde projenin en verimli şekilde hayata geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Bu kritik görüşme, bölgenin lojistik altyapısının güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilirken, demir yolu yükleme merkezi projesinin bölge sanayisine ve ekonomisine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA