Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde 2. Geleneksel Tavla Turnuvası Başladı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcılarının renkli buluşması, 2. Geleneksel Tavla Turnuvası ile başladı.

İş dünyasının yoğun temposundan biraz uzaklaşarak dostluk ve rekabet dolu anlar yaşayan katılımcılar, turnuvanın ilk maçlarını büyük bir heyecanla gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Bugün burada iş dünyasının farklı sektörlerinden gelen dostlarımızı bir araya getirerek, iş dünyasının rutininden sıyrılıp dostluk ve rekabeti bir arada yaşatmak istedik. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu turnuva, sadece bir mücadele değil. Hem güzel hatıralar biriktiriyoruz, hem de iş ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Bu tarz etkinlikler, Sanayi Bölgesi yatırımcılarımızın bir araya gelmesi ve sosyal bağların güçlenmesi açısından da büyük bir anlam taşıyor" ifadelerine yer verdi.

Katılımcılar arasında dostluk ve iş ilişkilerinin güçlenmesi için büyük bir fırsat sunan organizasyon, aynı zamanda keyifli anların yaşanmasına da vesile oldu.

Tavlaların başına geçen katılımcılar, hem rekabetin tadını çıkardı hem de sektörler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Turnuva boyunca dostluk, işbirliği ve rekabetin iç içe geçtiği anlar yaşanmaya devam edecek. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde ikincisi düzenlenen etkinlik, iş dünyası temsilcilerine işin yanı sıra sosyal etkileşim için de bir platform sunuyor. - KÜTAHYA