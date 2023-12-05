Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ISO 50001 Belgesi'ni Aldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği odaklı çalışmalarına bir yenisini ekleyerek ISO 50001: 2018 Enerji Yönetimi Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı. Bu başarı, bölgenin enerji yönetimi ve kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma konusundaki kararlılığını ve çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ISO 50001: 2018 standardı, kurumların enerji yönetimi sistemlerini kurmalarını, uygulamalarını, sürdürmelerini ve sürekli olarak iyileştirmelerini amaçlar. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin bu belgeyi alması, enerji verimliliği ve çevresel etkiyi azaltma hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Belgenin alınmasında etkili olan unsurlar arasında, bölgenin enerji tüketimini gözden geçiren, kaynakları daha verimli kullanma yollarını araştıran ve sürekli iyileştirme stratejileri üzerinde çalışan bir ekip bulunuyor. Bu süreçte, bölge yönetimi ve çalışanlar arasındaki iş birliği ve kararlılık, ISO 50001: 2018 standartlarını karşılayacak sistemlerin başarılı bir şekilde kurulmasını sağladı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, belge alma süreciyle ilgili şunları ifade etti: "Enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve çevre koruma ilkelerine bağlı kalarak işlerimizi yürütmek, bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. ISO 50001: 2018 Belgesi, bu alandaki çabalarımızın tanınmasını ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma taahhüdümüzü güçlendiriyor."

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin ISO 50001: 2018 Enerji Yönetimi Sistemi Belgesi'ni alması, bölgenin sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalardaki öncülüğünü bir kez daha kanıtlıyor. Bu belge, bölgenin ulusal ve uluslararası platformlarda enerji yönetimi konusunda örnek teşkil edeceği beklentisini de beraberinde getiriyor. - KÜTAHYA