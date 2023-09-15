Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Terziler köyünde gübre ve ilaç kullanılmadan yetiştirilen Terziler kavunu, tezgahlarda yerini aldı. Organik ve dayanıklı olan kavun, 5 yılda üretimini katlayarak artırdı.

Kütahya'nın meşhur 'Terziler kavunu' tezgahlardaki yerini aldı

Üretiminde gübre ve ilaç kullanılmayan kavunun üretimi 5 yılda katlanarak arttı

Tezgahlarda 12 TL'den satışa sunulan Terziler kavunu 5 aya kadar dayanabilme özelliğine de sahip

KÜTAHYA - Kütahya'nın meşhur 'Terziler kavunu' tezgahlardaki yerini aldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı 60 haneli Terziler köyü sakinleri, doğal kavun yetiştirip bölgedeki pazarlarda satarak geçimlerini sağlıyor. Yılda yaklaşık bin 200 ton civarından gübrelenmeden ve ilaçlanmadan yetiştirilen Terziler kavunu pazarlardaki yerini almaya başladı. Terziler Köyü Muhtarı Talip Karayılan, "Yetiştirdiğimiz kavunlara ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Köyümüzün tamamı kavun yetiştirerek geçimlerini sağlıyor. Kavunların özelliğini organik olması, her hangi bir kimyasal gübre ile katkı maddesinin kullanılmaması ve en önemlisi de hiç sulanmadan yetişmiş olmasıdır" diye konuştu.

Ziraat mühendisi Ali Karakurt, "Terziler kavununun üretimi 5 yılda katlanarak attı. Terziler kavununun gübreleme maliyeti olmadığı için üretim maliyeti düşük. Kooperatifleşme yoluyla pazarı da halledilirse, büyük bir gelir elde edilebilir" ifadelerini kullandı.

Köy imamı Muhammed Adıgüzel, "Terziler kavununun son yıllarda pazarı da oluştu. Kavunun pazarı başta Kütahya merkez, Aslanapa, çevre ilçeler ve çevre illerde her geçen gün daha da artıyor. Kokusu ve aramasıyla aranan bir ürün oldu" şeklinde konuştu

Köy sakinlerinden Osman Kumru, "Daha önceleri kavunu sadece kendi yiyeceğimiz kadar ekiyorduk. İlgi artınca üretim de arttı" dedi.

12 TL'den satışa sunulan Terziler kavununun 5 aya kadar dayanabilme özelliğine de sahip olduğu belirtildi.