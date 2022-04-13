Kütahya'nın 'kaşıkçı köyü'nde mesleğe ilgi azalıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Saruhanlar köyünde yaklaşık 4 asırdır sürdürülen tahta kaşıkçılık mesleğini devam ettirenlerin sayısı azalıyor.

İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıkta "kaşıkçı köyü" olarak anılan Saruhanlar'da geçmiş yıllarda yaklaşık 100 aile tahta kaşık üretimiyle geçimini sürdürürken, son dönemde sayı 30'a geriledi.

Köylülerin, evlerinin bitişiğindeki küçük atölyelerde ürettiği kaşıklar, internet üzerinden ve toptancılar tarafından alınarak yurt içi ve yurt dışında pazarlanıyor.

Erkekler, gürgen ağacından hazırladıkları ahşabı keserle yontarak kaşık formuna getiriyor. Kadınlar ise kaba işçiliği yapılmış kaşıklara, özel aletlerle ellerinde kazıyıp yontarak son halini veriyor.

Köy muhtarı Özay Yağız, AA muhabirine, köyde yaklaşık 400 yıldır ata mesleği tahta kaşık imalatı yapıldığını söyledi.

Mesleğe ilginin her geçen gün azaldığını belirten Yağız, şöyle konuştu:

"Köyümüzde her yaştan herkes tahta kaşık yapımını bilir. 1600 yıl önce kurulan ve 2010 yılında 120 hane olan köyümüz 85 haneye kadar düştü. Gençler artık büyükşehirlere göç ediyor. Bu nedenle de köyde kaşık imalatı çok azaldı. Makineyle üretilen kaşıkların çoğalması da mesleğin azalmasında etkili oldu. Dönem dizilerinde kullanılan tahta kaşıkların hepsi makine imalatı."

Yağız, mesleğin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için devletten destek beklediklerini ifade etti.

Yemek kaşığı, çocuk mama kaşığı, yöresel oyun kaşığı...

Kaşık ustası 68 yaşındaki Kazım Yağız da ata mesleği tahta kaşık imalatını uzun yıllardır sürdürdüklerini belirtti.

Köy halkının çoğunluğunun geçimini bundan sağladığını aktaran Yağız, "Atalarımızdan gördüğümüz kadarıyla eli tutan kadın erkek herkes köyümüzde kaşık yapar." ifadesini kullandı.

Yağız, tahta kaşıkların metallere göre daha kullanışlı olduğunu, çorba karıştırırken, yemek yaparken ellerin yanmasını, hassas tava, tencere gibi mutfak eşyalarının çizilmesini önlediğini dile getirdi.

43 yaşındaki Adem Akpınar ise çocukluğundan beri tahta kaşık imal ettiğini bildirdi.

Birçok çeşit tahta kaşık yaptıklarını anlatan Akpınar, "Konya kaşığı, kepçe, yemek kaşığı, çocuk mama kaşığı, yöresel oyun kaşığı yapıyoruz." dedi.