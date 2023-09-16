Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde arazi toplulaştırma kararı alındı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde arazi toplulaştırma kararı alınan Akçaköy, Üçhüyük, Yalnızsaray, Sadıkkırı ve Gökçeler köylerinin muhtarları bilgilendirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke," İlçemiz, arazi toplulaştırma çalışmalarımızın ilk toplantısını, DSİ Eskişehir Arazi Toplulaştırma Şube Müdürü Halil Sezer Birdane, ilgili görevliler ve ilçemiz, Akçaköy, Üçhüyük, Yalnızsaray, Sadıkkırı ve Gökçeler köylerimizin muhtarlarının da katılımıyla ilk bilgilendirme toplantımızı belediyemizde gerçekleştirdik. Katılımcılara teşekkür ediyor, sürecin ilgili köylerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA