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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde arazi toplulaştırma kararı alındı

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Altıntaş ilçesinde bulunan Akçaköy, Üçhüyük, Yalnızsaray, Sadıkkırı ve Gökçeler köylerinin muhtarları arazi toplulaştırma çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde arazi toplulaştırma kararı alınan Akçaköy, Üçhüyük, Yalnızsaray, Sadıkkırı ve Gökçeler köylerinin muhtarları bilgilendirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke," İlçemiz, arazi toplulaştırma çalışmalarımızın ilk toplantısını, DSİ Eskişehir Arazi Toplulaştırma Şube Müdürü Halil Sezer Birdane, ilgili görevliler ve ilçemiz, Akçaköy, Üçhüyük, Yalnızsaray, Sadıkkırı ve Gökçeler köylerimizin muhtarlarının da katılımıyla ilk bilgilendirme toplantımızı belediyemizde gerçekleştirdik. Katılımcılara teşekkür ediyor, sürecin ilgili köylerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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