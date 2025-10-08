Kütahya İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantıları Sona Erdi
Kütahya İl Genel Meclisi, Ekim ayı toplantılarını tamamladı. Toplantılar, 1 Ekim Çarşamba günü başladı ve sonuncusu 7 Ekim Salı günü gerçekleştirildi. Başkan Muammer Özcura liderliğinde gündemdeki konular değerlendirildi.
İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı son toplantısı gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi - KÜTAHYA
