Kütahya İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantıları Sona Erdi

Güncelleme:
Kütahya İl Genel Meclisi, Ekim ayı toplantılarını tamamladı. Toplantılar, 1 Ekim Çarşamba günü başladı ve sonuncusu 7 Ekim Salı günü gerçekleştirildi. Başkan Muammer Özcura liderliğinde gündemdeki konular değerlendirildi.

İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı son toplantısı gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
