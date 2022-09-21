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Kütahya haberleri | Kütahya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Kütahya haberleri | Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya bölgesinden gelen habere göre Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6,15 lira, en yüksek 7,40 liradan satıldı.

Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6,15 lira, en yüksek 7,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
Buğday (kırmızı)6,157,40
Buğday (yemlik)5,806,80
Arpa (yemlik)5,406,00
Et (karkas)93,00150,00

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

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