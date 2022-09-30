Kütahya haberleri... Kütahya Orman Bölge Müdürü Dündar, Bal Ormanını denetledi

Kütahya Orman işletme Müdürlüğünce 2018 yılında Merkez Hacıazizler Mahallesinde 30 hektar alanda kurulan Prof. Dr. Fuat Sezgin Bal Ormanı Bölge Müdürü Birol Dündar tarafından denetlendi.

Bölge Müdürü Birol Dündar'ın Bal Ormanındaki denetlemelerinde Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı ve EKOH Şube Müdürü Cihan Köse'de yer aldı.

Bal ormanında yaklaşık 600 kovanı bulunan Ali Osman Coşgun ile bir araya gelen Bölge Müdürü Dündar, bal, polen ve propolis üretimi yanı sıra arı oğulları ile yeni arı kolonilerini Kütahya arıcılığına kazandıran ve büyük emekler veren Coşgun'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Önümüzdeki yıl Bal Ormanına yeni ballı bitkilerin dikilerek floranın daha da zenginleştirilerek, arı ürünlerinin veriminin arttırılmasının sağlanacağı belirtildi.

Bölge Müdürü Birol Dündar yaptığı incelemelerde, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, erozyonun önlenmesi ve ekonomik gelir sağlanması açısından yürütülen önemli bir faaliyet alanı olan Bal Ormanlarında, yerli arıcılığın yapılmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bal Ormanının da, arıcılık için illaki gezginci arıcılık yapmanın zorunlu olmadığının ispatı olduğunu belirtti.

Dündar, Bal Ormanındaki arıların Kütahya iklim ve ekosistemine adapte olması ve verimli bir şekilde varlıklarını sürdürmesinin çok önemli ve dikkat çekici olduğunu da belirterek, bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin olan Türkiye'de bal üretiminin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını söyledi. - KÜTAHYA