Kütahya haberi: Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 7,30 lira, en yüksek 7,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (TL) En Yüksek (TL) Buğday (kırmızı) 7,30 7,40 Buğday (yemlik) 5,20 6,90 Arpa (yemlik) 5,25 6,50 Dana eti (karkas) 58,00 180,00

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