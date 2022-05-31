Kütahya Güzel Sanatlar MYO'dan Hürok Mermer'e teknik gezi - Haberler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İçmekan Programı öğrencileri Hürok Mermer tesislerini ziyaret etti.

Öğr. Gör. Gökşen Boya ve öğrencileri karşılayan Hürok Mermer ailesi işletmeyi tanıtarak mermer üretimi hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Öğrencilerin sorularını ise Hürok Mermer Genel Müdür Yardımcısı Erkan Özer cevapladı.

Mermer malzemesi üretim aşamalarını yerinde deneyimleyen içmekan bölümü öğrencileri mermer konusunda bilgi edinerek yerinde üretim tekniklerini program çerçevesinde deneyimlediler.

Konuyla ilgili Güzel Sanatlar MYO'dan yapılan açıklamada," Hürok Mermer Tesislerini ziyaretimizde bizi karşılayan ve toplantı salonunda teknik bilgi aktaran personele, Hürok Mermer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Olçar ile Kübra Kızıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi