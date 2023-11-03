Kütahya Gediz'deki Organize Sanayi Bölgesinde İş Başvuruları Başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde faaliyetlerine başlayacak olan bir firmada çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı. Bin kişinin istihdam edileceği firmada çalışmak isteyenler Gediz Ticaret ve Sanayi Odası ile Belediyede bulunan formları doldurarak başvurularını gerçekleştiriyorlar.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde geçtiğimiz günlerde müjdesi verilen Organize Sanayi Bölgesinde yakın zamanda faaliyetlerine başlayacak olan firmada çalışmak isteyen vatandaşlar form doldurmaya başladı.

Bin kişinin istihdam edileceği firmada çalışmak isteyen vatandaşlar hafta boyunca Gediz Ticaret ve Sanayi Odası ile Belediyede bulunan formları alarak başvuru gerçekleştiriyorlar.

Geçtiğimiz hafta dev yatırım olarak bildirilen firmada çalışmak isteyen ve şartları yerine getiren vatandaşlar zaman kaybetmeden Gediz Ticaret Odasında ve Belediyede başvurularını yaparak umutla beklemeye başladılar.

Başvurularla ilgili açıklama yapan Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, "Başvurular odamızda devam ediyor. Forma doldurmak isteyen vatandaşlarımız mesai saatleri içinde odamıza gelip başvurularını yapabilirler. Şu anda mevcut bir işyerinde çalışanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak" dedi.

Öztürk ayrıca, "Kablo firmasına işçi alımı için yapılmış olan başvuruları yoğunluk ve karmaşıklık oluşturmamak adına Gediz Ticaret ve Sanayi Odası ve Gediz OSBye müracaat edenler, Gediz Belediyesi'nin mülakatlarına katılmamalarını istiyoruz. Odamız ve Gediz OSB'ye müracaat edenler, Pazartesi gününde itibaren aranarak grup grup ve tek tek mülakata tabii tutulacaklar. Başvuruda bulunan arkadaşlarımızın hassasiyet göstermesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar bin 500 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi. - KÜTAHYA