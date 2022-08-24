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Kütahya ekonomi haberleri... Kütahya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Kütahya ekonomi haberleri... Kütahya Ticaret Borsası

Gelen Kütahya haberlerine göre Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6,50 lira, en yüksek 7,45 liradan satıldı.

Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6,50 lira, en yüksek 7,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
Buğday (kırmızı)6,507,45
Buğday (yemlik)5,507,16
Arpa (yemlik)5,206,50
Et (karkas)90290

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

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