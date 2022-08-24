Kütahya ekonomi haberleri... Kütahya Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Gelen Kütahya haberlerine göre Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6,50 lira, en yüksek 7,45 liradan satıldı.
Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6,50 lira, en yüksek 7,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (kırmızı)
|6,50
|7,45
|Buğday (yemlik)
|5,50
|7,16
|Arpa (yemlik)
|5,20
|6,50
|Et (karkas)
|90
|290
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi
Kütahya Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.