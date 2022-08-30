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Kütahya ekonomi haberleri... Bayraktar TB2, Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi

Ekonomi Haberleri

Kütahya ekonomi haberleri... Bayraktar TB2, Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi

Kütahya ekonomi haberine göre Bayraktar TB2, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine atfen Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi.

Bayraktar TB2, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine atfen Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi.

Baykar'dan verilen bilgiye göre, Bayraktar TB2, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz'un olduğu bölgede havada ayyıldız çizecek şekilde rota belirledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet verdiği bildirildi.

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

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