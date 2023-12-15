Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile sanayi kuruluşu arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu ile Simav'ın önde gelen sanayi kuruluşu arasında 'İşletmede Mesleki Eğitim Çalışması' protokolü imzalandı. Protokol ile sanayi kuruluşu, Simav MYO Mekatronik programı öğrencilerinin staj eğitiminde tercih edilecek ve öğrencilere destek sağlanacak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu ile Simav'ın önde gelen sanayi kuruluşu arasında "İşletmede Mesleki Eğitim Çalışması" protokolü imzalandı.

Otomotiv kuruluşunun Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Simav Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alaattin Kaçal, sanayi kuruluşunun Genel Müdürü Şener Kazcıoğlu, İdari Genel Müdür Yardımcısı İzzet Muştu ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Kazcıoğlu katıldı.

İmzalanan protokol ile sanayi kuruluşu, Simav MYO Mekatronik programı öğrencilerinin, 3+1 eğitim sistemi çerçevesinde tamamlaması gereken iş yeri staj eğitiminde öncelikli olarak tercih edecek, ayrıca öğrenciler stajlarında ihtiyaç duyduğu konularda doğrudan sanayi kuruluşu personelinden destek alabilecek.

Törende bir konuşma yapan Genel Müdür Şener Kazcıoğlu, kuruluş olarak mesleki eğitime önem verdiklerini ve bu hususta Simav Meslek Yüksekokuluna destek olacaklarını ve öğrencilerin mesleki eğitimlerine faydalı olabilecek her konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alaattin Kaçal ise Genel Müdür Şener Kazcıoğlu'na yardım ve iş birliği konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA