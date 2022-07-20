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Kütahya'daki konut satışlarında artış

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kütahya'daki konut satışlarında artış

Türkiye İstatistik Kurumu ( TUİK) 2022 yılı Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TUİK) 2022 yılı Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayınladı. Kütahya il genelinde konut satışları geçen aya göre yüzde 53,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,8 oranında arttı.

TUİK tarafından yayınlanan 2022 yılı Haziran ayı konut satış istatistiklerine göre Kütahya'da geçen ay 931 konut satışı yapıldı. İl genelinde geçen ay 606, geçen yıl Haziran ayında ise 691 konut satışı yapılmıştı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Kütahya Ekonomi Haberler

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