Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

Kütahya'da Zirai Don Kontrolleri Başladı

Kütahya'da Zirai Don Kontrolleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen zirai don sonrası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hububat ekili alanlar ve meyve bahçelerinde gözlemler yapıyor.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen zirai don sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hububat ekili alanlar ile meyve bahçelerinde fenolojik gözlem ve zirai don kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçe merkezi ve köylerinde 11-14 Nisan tarihlerinde meydana gelen zirai don sonrası üreticilerin müracaatlarına binaen hububat ekili alanlar ile ceviz ve badem dikili arazilerde fenolojik gözlem gerçekleştirirken, zirai don zararı olup olmadığının kontrollerini de yapılıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.