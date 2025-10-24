Haberler

Kütahya'da "Yüzyılın Konut Projesi" başlıyor

Kütahya'da 'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi-500 Bin Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında, Kütahya'da toplam 3 bin 592 yeni konutun inşa edileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi-500 Bin Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında, Kütahya'da toplam 3 bin 592 yeni konutun inşa edileceği bildirildi.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, yaptıkları ortak basın açıklamasında, AK Parti hükümetleri döneminde, Kütahya'nın tüm ilçe ve beldelerinde TOKİ eliyle gerçekleştirilen yatırımlarla binlerce ailenin modern ve güvenli konutlara kavuştuğunu, yeni projeyle birlikte Kütahya'nın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini belirtti.

"Proje kapsamında yapılacak konutlar"

Proje kapmasında Kütahya merkezde bin 174, Seyitömer'de 47, Tavşanlı'da 575, Kuruçay'da 47, Tepecik'te 47, Tunçbilek'te 47, Simav'da 250, Akdağ'da 47, Demirci'de 47, Çitgöl'de 47, Naşa'da 47, Kuşu'da 47, Gediz'de 200, Eskigediz'de 47, Gökler'de 47, Yenikent'te 47, Emet'te 96, Altıntaş'ta 200, Aslanapa'da 96, Çavdarhisar'da 70, Domaniç'te 70, Çukurca'da 47, Hisarcık'ta 63, Şaphane 70, Pazarlar'da 70 ve Dumlupınar'da 47 konut yapılacak.

Toplamda 3 bin 592 konutun hayata geçirileceği proje ile Kütahya genelinde konut altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca 2002-2025 yılları arasında kentte 14 bin 94 konutun tamamlandığı, 2 bin 452 konutun yapımının sürdüğü ve 2025 yılında 3 bin 592 yeni konutun daha ekleneceği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

Icardi'ye dev talip! Şampiyon olmak için Arjantinli yıldızı istiyorlar
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.