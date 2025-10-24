Kütahya'da 'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi-500 Bin Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında, Kütahya'da toplam 3 bin 592 yeni konutun inşa edileceği bildirildi.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, yaptıkları ortak basın açıklamasında, AK Parti hükümetleri döneminde, Kütahya'nın tüm ilçe ve beldelerinde TOKİ eliyle gerçekleştirilen yatırımlarla binlerce ailenin modern ve güvenli konutlara kavuştuğunu, yeni projeyle birlikte Kütahya'nın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini belirtti.

"Proje kapsamında yapılacak konutlar"

Proje kapmasında Kütahya merkezde bin 174, Seyitömer'de 47, Tavşanlı'da 575, Kuruçay'da 47, Tepecik'te 47, Tunçbilek'te 47, Simav'da 250, Akdağ'da 47, Demirci'de 47, Çitgöl'de 47, Naşa'da 47, Kuşu'da 47, Gediz'de 200, Eskigediz'de 47, Gökler'de 47, Yenikent'te 47, Emet'te 96, Altıntaş'ta 200, Aslanapa'da 96, Çavdarhisar'da 70, Domaniç'te 70, Çukurca'da 47, Hisarcık'ta 63, Şaphane 70, Pazarlar'da 70 ve Dumlupınar'da 47 konut yapılacak.

Toplamda 3 bin 592 konutun hayata geçirileceği proje ile Kütahya genelinde konut altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca 2002-2025 yılları arasında kentte 14 bin 94 konutun tamamlandığı, 2 bin 452 konutun yapımının sürdüğü ve 2025 yılında 3 bin 592 yeni konutun daha ekleneceği bildirildi. - KÜTAHYA