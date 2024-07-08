Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Yerli Arpa Çeşidi Hasat Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, yerli arpa çeşitlerini çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yerli 'ayrancı' arpa çeşidi hasat edildi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen ayrancı arpa çeşidi, alternatif gelişme tabiatında, sağlam saplı, yatmaya dayanıklı olmasıyla biliniyor.

Kütahya'da, yerli arpa çeşitlerini çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yerli "ayrancı" arpa çeşidi hasat edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen ayrancı arpa çeşidi, alternatif gelişme tabiatında, sağlam saplı, yatmaya dayanıklı olmasıyla biliniyor.

Başakta kırılma özelliği olmamasından dolayı yüksek verimliliği bulunan ve Kütahya'da bu yıl ilk kez ekimi denenen arpa çeşidi hasadı için Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde hasat töreni düzenlendi.

Tören öncesi konuşma yapan Vali Musa Işın, Türkiye'nin kendi gıdasını üretebilecek ender bir ülke olduğunu belirtti.

Kütahya'nın bereketli topraklara sahip olan bir il olduğunu dile getiren Işın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim memleketimizde ekmek yere düştüğü zaman kaldırır öperiz. Onu yüksek bir yere, kuşlar yesin diye bırakırız. Bizim inancımız nimete bu kadar değer verir. Cenabıhak bizim rızkımızı topraktan veriyor. Gökten rahmet yağdırıp yerden nimet veriyor. Bu kara topraktan envai türlü rızıkları Cenabıhak bize ikram ediyor. Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Gıda ve sağlık, insanoğlu için olmazsa olmaz iki önemli hususlardan birisidir. Gerçekten Türkiye son 22 yıldır Cumhurbaşkanlığımızın riyasetinde bu her iki alanda da çok ciddi mesafeler aldı. Bugün tarım sektöründe hükümetimizin, devletimizin ciddi destekleri söz konusudur."

Işın, tarım ve orman müdürlükleri idarecileri ve personelinin sahaya çıkarak çiftçilere destek olmalarını, onların sorunlarına çözüm üretmelerini de istedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay da hasat yapılan arpanın yerli ve milli ayrancı çeşidinin çiftçilere ücretsiz olarak verildiğini hatırlattı.

Yeniay, "İlimizdeki arpa demonstrasyonu çalışmalarını gözlemlemekteyiz. İnşallah hasadıyla birlikte verimlilik de göreceğiz. Ama genel itibarıyla baktığımızda bu çeşidin de Kütahya'ya uyumlu, Kütahya için verimli olduğunu görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Programa katılan AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da bereketli bir hasat sezonu geçirilmesini temenni etti.

Kütahya Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu tarafından hasat duası yapılmasının ardından biçerdöverlerle hasada başlandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kütahya Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Bakmadan Geçme

Lamine Yamal hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, 16 yaşında mı? Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba? FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title