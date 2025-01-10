Kütahya'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Verildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, madde kullanımı ve etkileri, narkotik maddeler, yasal durum, UYUMA Mobil Uygulaması, çözüm yolları ve madde bağımlılığı ile mücadele merkezleri konuların yer aldığı "Narkorehber" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" sunumlarının verildiği eğitimde, uyuşturucu ile mücadelede sivil gözetimin geliştirilmesi hedeflendi. - KÜTAHYA