Kütahya'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Verildi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü personeline yönelik uyuşturucu ile mücadele eğitimi düzenledi. Eğitimde, narkotik suçlarla mücadele ve madde bağımlılığı konuları ele alındı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.
Narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, madde kullanımı ve etkileri, narkotik maddeler, yasal durum, UYUMA Mobil Uygulaması, çözüm yolları ve madde bağımlılığı ile mücadele merkezleri konuların yer aldığı "Narkorehber" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" sunumlarının verildiği eğitimde, uyuşturucu ile mücadelede sivil gözetimin geliştirilmesi hedeflendi. - KÜTAHYA