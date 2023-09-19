Kütahya'da Üniversite Öğrencilerinin Şehre Gelmesi Bekleniyor

İkinci el eşyacılar üniversite öğrencilerini bekliyor

KÜTAHYA - 50 binden fazla üniversite öğrencisinin bulunduğu Kütahya'da üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala, ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, öğrencilerin şehre gelmesini beklemeye başladı.

Kütahya'nın Balıklı Mahallesinde ikinci el eşya satan esnaflar, satışların artması için üniversitelerin açılmasını ve öğrencilerin şehre gelmesini bekliyor. Kiralık ev tutan öğrencilerin ilk tercihi spotçu ve ikinci el eşyacılar oluyor.

İkinci el satışlarında işlerin öğrencilere bağlı olduğunu söyleyen ikinci el esnafı Reyhan Sarı,"Aileler taksitle sıfır ürün aldıkları için işimiz daha çok öğrencilere bağlı. Şu an öğrenciler yok. Gelmelerine yaklaşık bir iki hafta süre var. Geçen sene bir öğrenci evini 7-8 bin liraya döşeyebiliyordu, yalnız şu anda maliyetler ekonomiye göre yüksek olduğu için bir öğrencinin en az 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Şu an en ucuz beyaz eşya olan çamaşır makinesi bin 500 TL'den başlıyor, buzdolabı 2 bin TL'den başlıyor. Baza ve yatakların fiyatı bin 300 ile bin 500 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Sarı, Esnafların ekonomiyi öne sürerek fiyatlarda gereğinden fazla artış yapmasının herkesi kötü yönde etkilediğini, hem ikinci el esnafının hem de öğrencilerin zor durumda kaldığını dile getirdi.