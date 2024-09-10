Kütahya'da Üniversite Öğrencilerinin Barınma Telaşı

Kütahya'da üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin barınma telaşı başladı

Kütahya'da en yüksek kira fiyatının 32 bin 500 lira, en düşük kira fiyatının ise ilan sitesinde 3 bin lira olduğunu söyleyen gayrimenkul uzmanı Kenan Uzman, "Bugün asgari ücretle çalışan veya emekli olan bir vatandaşın çocuğu öğrenci olarak Kütahya'ya geldiğinde en az 10 bin liraya ev tutması ve diğer masraflarla birlikte en az 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Daha önceki yıllarda üniversite yerleştirme sonuçları belli olduğunda aileler yakın illerden aynı gün çocuklarıyla beraber gelip ev tutuyorlardı. Bu sene bu durum olmadı. Ben bunu devlet yurtlarına olan müracaatlara bağlıyorum. Belki bundan sonra maddi imkanı olanlar bu evleri tutabilecek. Yani okumak artık maddi anlamdaki güce bağlı oldu" diye konuştu.

Maliyetlerin artması ve faizlerin yükselmesi sebebiyle son 4 yılın ortalamasına göre 2024'ün konut satışlarında yüzde 20'lik bir düşüş olduğunu söyleyen Kenan Uzman, "Ortalama olarak 2024'ü saymazsak, yüzde 20'lerde ipotekli satış oranı var. Kredilerin, faizlerin yüksek olması satışları olumsuz etkilese de asıl neden mevduat faizlerinin çok yüksek olması ve insanların yatırımını faize yatırarak değerlendirmesi diye düşünüyorum. Bugün 3 milyon liralık bir evi 20 bin liraya kiraya verebiliyorsunuz ama 3 milyon lirayı vatandaş bankaya yatırdığı zaman 150 - 160 bin lira aylık faiz alabiliyor. Faizlerin düşüş trendine girmesiyle birlikte otomatik olarak konut fiyatları artacak. İnsanlar bugün 3 milyon liraya almadığı bir daireyi yarın 4-5 milyon liraya alamayacak pozisyona gelecek" dedi.

Kütahya'nın iki üniversitesiyle öğrenci kenti olduğunu belirten Uzman, "Tüm tiplerde metrekare fiyatı 145 lirayken özellikle öğrencilerin tercih ettiği 1+1, 1+0 gibi konutlarda bu sene Temmuz ayında metrekare fiyatı 169 liraya yükseldi ve yüzde 30'un üzerinde artış oldu. Ocak ayında bu tip dairelerdeki metrekare fiyatının 224 liraya yükselmesi tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA