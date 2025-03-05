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Kütahya'da Tarla Faresi ile Mücadele Devam Ediyor

Kütahya'da Tarla Faresi ile Mücadele Devam Ediyor
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarla faresiyle mücadele kapsamında merkez mahalle ve köylerde arazi kontrolleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce merkez mahalle ve köylerinde tarla faresi ile mücadele çerçevesinde arazi kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, 2025 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde Bayramşah, Söğüt, Kozluca, Uluköy, Çayca köyleri ile Enne,Yoncalı, İshakseydi, Kırgıllı ve Alayunt mahallelerinde tarla faresi ile mücadele doğrultusunda arazi kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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