Kütahya'da Tarım ve Hayvancılık Projeleri Sunumu Gerçekleştirildi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, dış kaynaklı FAO ve IFAD projeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nda sunum gerçekleştirdi. Proje ekibi, ilgili daire başkanlıklarına bilgi vererek fikir alışverişinde bulundu.

Kütahya İl Tarımdan ve Orman Müdürlüğünce ilde gerçekleştirilmesi planlanan dış kaynaklı FAO ve IFAD projeleri çerçevesinde tarım ve hayvancılık konularında Tarım ve Orman Bakanlığında ilgili daire başkanlıklarına sunum gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürümüz Emre Yeniay ile İl Müdürlüğümüz proje ekibi ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan dış kaynaklı FAO ve IFAD projeleri çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığında konu ile ilgili daire başkanlıklarına sunum gerçekleştirdi. Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ziyaret edilerek konu ile ilgili bilgilendirme yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA