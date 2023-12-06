Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Tarım ve Hayvancılık Projeleri Sunumu Gerçekleştirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, dış kaynaklı FAO ve IFAD projeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nda sunum gerçekleştirdi. Proje ekibi, ilgili daire başkanlıklarına bilgi vererek fikir alışverişinde bulundu.

Kütahya İl Tarımdan ve Orman Müdürlüğünce ilde gerçekleştirilmesi planlanan dış kaynaklı FAO ve IFAD projeleri çerçevesinde tarım ve hayvancılık konularında Tarım ve Orman Bakanlığında ilgili daire başkanlıklarına sunum gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürümüz Emre Yeniay ile İl Müdürlüğümüz proje ekibi ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan dış kaynaklı FAO ve IFAD projeleri çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığında konu ile ilgili daire başkanlıklarına sunum gerçekleştirdi. Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ziyaret edilerek konu ile ilgili bilgilendirme yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gıda Ve Tarım Örgütü Kütahya Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title