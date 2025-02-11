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Kütahya'da Tarım Projeleri Değerlendirildi
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş'in başkanlığında Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, ilçeler için planlanan projeler gözden geçirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş'in başkanlığında, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş'in göreve başlamasının ardından düzenlenen ilk toplantı olmasıyla ayrı bir önem taşıdı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri katılım sağladı.

Toplantıda, ilçeler hakkında kapsamlı brifingler alındı, yapılacak ve yapılması planlanan projeler detaylı bir şekilde değerlendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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