Kütahya'da Tarım Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'da Tarım Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen tarım konseyi toplantısında, tarım sektörünün paydaşları ve üreticileri bir araya geldi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş'in katıldığı toplantıda, bölgedeki tarımsal faaliyetler, üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Kütahya'nın Altıntaş düzenlenen tarım konseyi toplantısı, tarım sektörünün tüm paydaşları ve üreticilerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş üreticilerle bir araya geldi. Programda bölgedeki tarımsal faaliyetler, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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