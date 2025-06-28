Kütahya'da Tarım Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'nın Altıntaş düzenlenen tarım konseyi toplantısı, tarım sektörünün tüm paydaşları ve üreticilerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş üreticilerle bir araya geldi. Programda bölgedeki tarımsal faaliyetler, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. - KÜTAHYA